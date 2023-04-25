الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجيش السودانى: الميليشيا تستخدم الأهالى دروعًا بشرية وقوتها باتت مبعثرة

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أكد العميد نبيل عبدالله، المتحدث باسم الجيش السوداني، أن القوات المسلحة تتبع أساليب معينة لتجفيف مصادر التمويل عن ميليشيا الدعم السريع وقطع خطوط الإمداد وعزلها عن مواقعها، وذلك ليكون أمامها خيار واحد وهو الاستسلام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأيام الماضية شهدت تسليم عدد كبير منهم، حتى الذين لم يخرجوا فهم خائفون. وأوضح أن القوات المسلحة السودانية لم تخطط لما يجري، وإنما فرضت عليهم، وأنهم يحاولوا إنهاء الاشتباكات في أقرب وقت ممكن، ولا يمكن تحديد توقيتات زمنية محددة.

وتابع، أن ميليشيا الدعم السريع تتمركز وسط الأحياء، وهو ما يجعل من المدنيين دروعًا بشرية، وتحاول قيادة الميليشيات ترويج الأكاذيب ليرفع معنويات أفراده، فلو كان دمر سلاح الجو وسلاح المدرعات للجيش السوداني، لماذا لم يضع السلاح وينصب نفسه رئيسًا ويرتاح.

ولفت إلى أن الأرتال العسكرية التي كانت تقترب من العاصمة الخرطوم، تم التعامل معها وانتهى أمرها، والميليشيات الآن مبعثرة، تهيم على وجهها في الغابات والفيافي.

وشدد عبدالله، على أننا نوافق من حيث المبدأ على أي هدنة ووقف لإطلاق النار، لكن شروطنا واضحة، وهو وقف التحركات العسكرية تمامًا، ووقف الاختباء بين المدنيين، ومن يُرد منهم الانضمام للقوات المسلحة ينضم بعد استيفائه لشروط التجنيد، ومن يُرد أن نوفر له عملًا ويصبح مواطنًا صالحًا نوفر له هذا، ويتوقف هذا العبث الذي تهدر فيه أرواح السودانيين من الجانبين.

وطالب الجيران الإقليميين بأن يقفوا الموقف الصحيح بجانب الحق، فالحق واضح ولا يمكن الاختلاف عليه. 

مواد متعلقة

مصرية عائدة من السودان: "القوات المسلحة نجدتنا"

مصرية عائدة من السودان: "ربنا ينصرك يا ريس ودايمًا رافع راسنا"

الاتحاد الأوروبى لـ"القاهرة الإخبارية": لا بديل عن الحوار لحل الأزمة السودانية

باحث سياسى: ميليشيا الدعم السريع تريد تدمير السودان وفق أجندات أجنبية

عمادالدين حسين: الوضع الإنسانى فى السودان صعب للغاية

باحث لـ"القاهرة الإخبارية": ميليشيا الدعم السريع سرقت أدوية مستشفى الشرطة السودانية

كاتب سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": خرق الهدنة صباح اليوم وقصف مسجد الهجرة

مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد خرق الهدنة ومناطق الاشتباكات

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

تصادم سيارة بعامود إنارة بطريق كورنيش مكتبة الإسكندرية

طعنة نافذة بالقلب... أول صور لـ"حداد المرج" المقتول على يد عاطل

محاكمة قاتل الطفلة "جنى" بكرداسة.. غدًا

استجابة لـ "الدستور".. حملة لـ "مرور الغربية" على الدراجات البخارية بشوارع زفتى

غدًا.. الحكم على 9 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية السودان الإرهابية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة