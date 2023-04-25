حملة لرفع وإزالة إشغالات وتعديات الطريق من شوارع وميادين حى ثان المحلة

قاد اللواء هشام رفعت، رئيس حى ثان المحلة بمحافظة الغربية، حملة لرفع وإزالة اشغالات وتعديات الطريق من شوارع وميادين الحى، نظرا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور.

جاء ذلك تحت غطاء أمن، وبالاشتراك مع قسم ثان المحلة، وشرطة النجدة، وشرطة المرافق، وشدد رئيس حى ثان المحلة، اللواء هشام هشام، على التعامل بكل حزم مع المخالفين والمتعديين على حرم الطريق، وتحقيق الانضباط للشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق.



وأوضح اللواء هشام رفعت رئيس الحى، أنه تم رفع إشغالات ومخلفات الباعة الجائلين، وفض الشارع والأرصفة، وذلك بشارع جمال عبدالناصر وشارع عبد الحى شاهين، كورنيش بحر شبين الجديد، نعمان الأعصر، وميدان الشون.



