لافروف: من حق السودان الاستعانة بخدمات مجموعة "فاغنر" الأمنية الخاصة

علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول وجود مجموعة فاغنر الروسية فى السودان.

وقال لافروف إن من حق السودان الاستعانة بخدمات مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة.

جاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، في الأمم المتحدة، لافتا إلى أن "فاغنر هي شركة أمنية خاصة، وفقا لما أوردته فضائية سكاي نيوز قبل قليل.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن ما يحدث في السودان مأساة ويجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية الأفريقية.

وتابع لافروف: "الأمريكيون عملوا على تقسيم السودان إلى جزأين، وكنا نحن حريصون على الشعب السوداني وقلنا إن هذا الأخير هو الذي يجب أن يقرر".

وأكد لافروف أنه لا يجب التدخل في المفاوضات الأفريقية، قائلا: "دعونا نترك الأفارقة يتفاوضون مع بعضهم، الأفارقة جديرون بحل مشاكلهم".

بلينكن: مجموعة فاغنر تجلب معها أينما تحركت المزيد من الموت والدمار

وفى تصريحات سابقة له أمس الإثنين، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلقه لوجود مجموعة فاغنر الروسية في السودان.

وأعلن بلينكن أن مجموعة فاغنر النشطة في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والمشاركة في حرب أوكرانيا، تجلب معها أينما تحركت المزيد من الموت والدمار.

الجيش السودانى يعلن موافقته على الهدنة لدواعٍ إنسانية

تجدر الإشارة إلى أن الجيش السوداني وافق على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة بناء على وساطة أمريكية- سعودية، لدواعٍ إنسانية.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "بناء على وساطة سعودية أمريكية لوقف القتال الدائر بالبلاد وتخفيفًا على مواطنينا ولدواعٍ إنسانية، وافقت القوات المسلحة على هدنة لمدة اليوم 72 ساعة تسري اعتبارًا من منتصف هذه الليلة".

وأشار البيان إلى أن الموافقة "بشرط التزام المتمردين بوقف كافة الأعمال العدائية والالتزام بمتطلبات استمراريتها".