تقارير: إيقاف النصر السعودي من القيد بسبب روي فيتوريا

كشف تقارير صحفية عن إيقاف النصر السعودي من القيد الموسم المقبل بسبب مدرب المنتخب المصري روي فيتوريا.

وقالت صحيفة “الميدان” السعودية، نقلًا عن الخبير القانوني أحمد الشيخي، أن النصر انضم لقائمة الأندية السعودية الممنوعة من التسجيل بسبب عدم الالتزام؛ وذلك لعدم دفع المبالغ المحكوم بها لروي فيتوريا ومساعديه رغم انتهاء المهلة المحددة".

أضاف:"وانضم النصر لأندية أخرى من ضمنها الاتحاد والأهلي والشباب".

كان فيتوريا مدربًا لنادي النصر في موسم 2019-2020 قبل أن يرحل بعدها لتدريب نادي سبارتاك موسكو الروسي.

وودع فريق النصر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي، بهزيمته أمام ضيفه الوحدة بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول، بالعاصمة السعودية الرياض.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق جان دافيد بوجال في الدقيقة 23 من متابعة لتمريرة زميله أوسكار دوراتي ولعب الوحدة منقوص العدد منذ الدقيقة 53، بعد حصول لاعبه عبدالله الحافظ على البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء.

لاعبو النصر كثفوا جهودهم للتسجيل، وحرمت العارضة كريستيانو رونالدو من ذلك في الدقيقة 83، لينتهي اللقاء بهزيمتهم وتوديعهم للبطولة.