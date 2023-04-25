الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم على جيرونا بهدفين لهدف

تقدم ريال مدريد على نظيره جيرونا بهدفين لهدف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين في إطار الدوري الإسباني

وتقدم مبكرًا جيرونا عن طريقة فالنتين كاستيلانوس برأسية متقنة في الدقيقة 12، ثم أضاف الثاني بالدقيقة 24 بتسديدة داخل منطقة الجزاء.

وقلّص البرازيلي فينسيوس جونيور بالدقيقة 34، برأسية بعد عرضية من ماركو أسينسيو.

كان الريال سيطر على مجريات الشوط بنسبة استحواذ وصلت إلى 77% مقابل 23%.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجير، ناتشو

خط الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، أسينسيو

ويفتقد فريق ريال مدريد في مباراة اليوم لخدمات 5 لاعبين، وهم: كريم بنزيما، فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا؛ بسبب الإصابة، بينما يغيب داني سيبايوس؛ بسبب الإيقاف.

كذلك غاب إيدين هازارد؛ بسبب إصابته في الكاحل الأيسر، خلال خوضه تدريبات ريال مدريد اليوم الإثنين.

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، خلف غريمه برشلونة صاحب الصدارة برصيد 76 نقطة.