المركز الثقافى المصرى الأمريكى يشيد بمسلسل "جعفر العمدة" لمحمد رمضان

أشاد المركز الثقافي المصري الأمريكي بولاية نيويورك بمسلسل "جعفر العمدة" الذي خاض بطولته النجم محمد رمضان والذي عرض ضمن السباق الرمضاني المنقضي.

ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، صورة من شهادة تقدير المركز الثقافي المصري الأمريكي، والتي وجهت فيها الشكر والتقدير لصناع المسلسل متمنين لهم النجاح والتوفيق فيما هو قادم.

وعلق قائلًا: "شكرًا المركز الثقافي المصري الأمريكي بولاية نيويورك.. شهادة أعتز بها.. وإلى كل جمهوري العربي في الولايات المتحدة الأمريكية حفلاتي عندكم في خلال أيام أشوفكم على خير وبخير ثقة في الله هنهز أمريكا".

وحقق مسلسل جعفر العمدة خلال عرضه في شهر رمضان المنقضي نجاحًا كبيرًا وتصدر الترند في مصر والدول العربية والأوروبية ونال العمل وصناعه إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد كما تصدر ترند مواقع البحث الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي - جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.