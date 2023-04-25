الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد زيارة توم هانكس| "السياحة": اختراق الخصوصية لن يساهم في انتعاش حركة السياحية

توم هانكس وزوجتة
توم هانكس وزوجتة

تناولت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية بعض الصور الخاصة بالنجم العالمي توم هانكس وزوجته في أحد المطاعم المصرية بحي الزمالك وبعدها تساءل الجميع عن سبب الزيارة وهل الزيارة بهدف المتعة أم أن هناك عمل درامي جديد يستعد لك النجم العالمي؟

زيارة توم هانكس وزوجته إلى مصر

وترصد “الدستور” لقرائها تفاصيل الأحداث الخاصة بزيارة النجم العالمي لمصر خلال تلك السطور لمعرفة تفاصيل الزيارة.

كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار أن التعدي على خصوصية الشخصيات العالمية ليس في صالح السياحية.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الحركة السياحية بدأت في الانتعاش بعد أزمات عديدة عاشها القطاع السياحي لذلك لابد من المحافظة على الصورة الذهنية لمصر، واحترام خصوصية الآخرين ليس من الاحترام أن تخترق خصوصية المشاهير خاصة إذا كان ليس لديهم رغبة في تناول الإعلام تفاصيل زيارتهم للقاهرة. 

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حقيقة فيديو تناول توم هانكس وزوجته الطعام داخل أحد مطاعم الزمالك

جاء ذلك بعد أن نشرت بعض المواقع الإلكترونية فيديو للنجم العالمي "توم هانكس" بصحبة زوجته النجمة ريتا ويلسون، في زيارة خاصة إلى مصر. 

وقالت المصادر إن الوزارة تواصلت مباشرة مع النجم توم هانكس بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن من قام بذلك لا يحترم خصوصية الآخرين.

وطالبت الوزارة ضرورة احترام خصوصية الشخصيات العامة خاصة إذا كانت من عشاق مصر وتزورها باستمرار، مؤكدة أن تناول الزيارة لمصر غير مرغوب فيه تماما من قبل النجم.

زيارة هانكس لمصر لم تكن الأولى

زيارة  "هانكس" لمصر لم تكن الأولى، فقد سبق له زيارة مصر عام 2014 أثناء تصوير فيلمه "Hologram for the King" والذي تدور أحداثه حول استعانة ثري عربي بأحد المهندسين للعمل في دبي.

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