الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث لـ"القاهرة الإخبارية": ميليشيا الدعم السريع سرقت أدوية مستشفى الشرطة السودانية

السودان
السودان

كشف صلاح خليل باحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية، عن أخر تطورات الأوضاع في الأراضي السودانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية" القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء، إن ميليشيا الدعم السريع سرقت أدوية مستشفى الشرطة السودانية.

وأضاف أن ميليشا الدعم السريع تنشر موجه من الأكاذيب والتضليل في وسائل الإعلام بغرض التغطية على خروقاتها.

وأشار إلى أن ميليشا الدعم السريع استولت علي جميع الأدوية الموجودة في مستشفي الشرطة، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من المستشفي يستخدم لعلاج الجرحى، وتقديم إسعافات أولية للمرضي.

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