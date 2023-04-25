كولر يختار 24 لاعبًا فى قائمة الأهلى لمواجهة الرجاء

استقرّ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على قائمة فريقه لمواجهة الرجاء المغربي والتي ضمت 24 لاعبًا جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هانى وعلي معلول ومحمد أشرف وخالد عبدالفتاح ومحمود متولى ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم.

خط الوسط: حمدى فتحى وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا وأحمد قندوسى ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو.

خط الهجوم: محمود كهربا ومحمد شريف وبيرسي تاو.

في المقابل، شهدت قائمة الفريق الأول بالنادي الأهلي المسافرة إلى المغرب مساء اليوم العديد من المفاجآت والغيابات التي ضربت صفوف الفريق استعدادًا لمواجهة الرجاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا المقرر لها مساء السبت المقبل على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

واستبعد كولر 8 لاعبين من القائمة سواء إصابات أو رؤية فنية وجاءت أولى المفاجآت بغياب عمرو السولية لاعب الوسط بعد شكواه من العضلة الخلفية، بينما الثنائي أيمن أشرف وشادي حسين لأسباب فنية، فيما استمر غياب رامي ربيعة ومحمد الضاوي كريستو لاستكمال برنامجهما التأهيلي.

في المقابل، شهدت قائمة الأهلي المسافرة عودة الثنائي البرازيلي برونو سافيو وأحمد عبدالقادر بعد تماثلهما للشفاء، لا سيما في ظل غيابهما عن آخر مباريات خاضها الفريق في الدوري.