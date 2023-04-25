الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مقدمات الكتاب المقدس في مؤتمر لخدام "عذراء برد نوها" بالمنيا

كنيسة
كنيسة

تحت رعاية الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، نظم الأب أيوب يوسف، راعي كنيسة العذراء أم المخلّص ببردنوها، بالتّعاون مع دار ق. چيروم للدراسات والتكوين الكتابي، مؤتمرًا تكوينيًا لخدّام الكنيسة، وذلك يومي الرابع والعشرين، والخامس والعشرين من الشهر الجاري.

كان موضوع التكوين مقدّمات الكتاب المقدّس، حيث قام بالتكوين الأب بيوس فرج.

على صعيد آخر، التقى اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وعمانوئيل، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي بأوروبا، وبرفقتهما حسني برذي، ممثل الجالية المصرية بقبرص، وعمر حمزة، السفير المصري بقبرص، برفقته المستشار محمد رؤوف، وذلك بمقر السفارة المصرية بالعاصمة القبرصية نيقوسيا.

جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، في لقاءات سينودس الشرق الأوسط، تحت شعار "كنيسة الشرق الأوسط متجزرة في الرجاء"، والتي أقيمت في الفترة من العشرين، وحتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بقبرص.

تميز اللقاء بحفاوة الاستقبال، وتبادل الحديث حول العلاقة الطيبة منذ القدم بين مصر، وقبرص، ووضع الجالية المصرية بقبرص، وما تتمتع به مصر من أمن واستقرار، وترابط أبناءها، ومسيرة التنمية، وبناء تاريخ مصر الحديث.

وقدم السفير كامل الاستعداد، من أجل رعاية الجالية المصرية بقبرص، وجميع الخدمات القنصلية. ومن جانبه، شكر بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، السفير المصري بقبرص، الذي قطع إجازته، ومعه معاونيه، لحرصه على هذا اللقاء.

وعرض البطريرك ما تقدمه الكنيسة الكاثوليكية من خدمات، سواء على مستوى التعليم، والصحة والتنمية، والخدمات الاجتماعية، لخدمة أبناء الوطن الحبيب.  

في نهاية اللقاء، شكر السفير غبطة البطريرك، والأنبا عمانوئيل على الزيارة، كما عبر عن سعادته وشكره، لحفاوة الاستقبال بمقر السفارة في قبرص.

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