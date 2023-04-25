الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": خرق الهدنة صباح اليوم وقصف مسجد الهجرة

قصف مسجد الهجرة
قصف مسجد الهجرة

كشف ماهر أبوالجوخ، الكاتب والباحث السياسي، عن آخر تطورات الأوضاع في الأراضي السودانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية" القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم خرق الهدنة صباح اليوم وقصف مسجد الهجرة.

وأضاف، أن الهدنة الأخيرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة في حال استمرارها قد تقود إلى مرحلة وقف كامل لإطلاق النار وتغليب لغة الحوار بين الطرفين.

وأشار إلى أن الهدنة المُعلنة برعاية أمريكية تستهدف وقفًا كاملًا لإطلاق النار بين الفرقاء السودانيين.

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