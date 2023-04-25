الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق فى العثور على جثة عريس داخل شقته بالإسماعيلية

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، التحقيق في واقعة العثور على جثة عريس داخل منزله بمنطقة حي السلام التابعة لحي ثاني بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة حي ثاني بالإسماعيلية، يفيد بالعثور على جثة شاب معلقًا في حبل داخل منزله، يدعى إسلام ا- 32 عامًا، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ثان الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثمان إلى ثلاجة المجمع الطبي بالإسماعيلية، بعد معاينة الشرطة لمنطقة الحادث.

الأجهزة الأمنية جثة عريس منطقة حي السلام حي ثاني بالإسماعيلية

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