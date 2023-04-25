تونس تجلى رعاياها من السودان بطائرة عسكرية عبر مطار أسوان

أعلنت تونس، اليوم الثلاثاء، عن عملية إجلاء لرعاياها من السودان عبر مطار أسوان.

وأقلعت فى وقت سابق من اليوم، طائرة نقل عسكرية تونسية من القاعدة الجوية بالعوينة متوجهة إلى مطار أسوان بمصر، لإجلاء مواطنين تونسيين عن السودان.

ومن المقرر أن تعود الطائرة العسكرية إلى مطار تونس قرطاج بعد استكمال مهمتها مساء اليوم.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية التونسية عن انطلاق عملية إجلاء أفراد الجالية التونسية بالسودان الذين عبروا عن رغبتهم في العودة إلى تونس، منذ فجر أمس الإثنين.

الأمم المتحدة تتوقع فرار 270 ألف شخص من السودان نحو دول الجوار

ومن المتوقع أن يتم خلال الأيام المقبلة إجلاء العديد من الجنسيات عن الأراضي السودانية مع استمرار الاشتباكات والانتهاكات بين الطرفين.

وفى وقت سابق من اليوم، قال مسئولون إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة تضع خططًا لاستقبال مئات الآلاف من الذين يتدفقون عبر الحدود السودانية هربا من العنف، وأضافوا أن الكثيرين منهم اضطروا للعودة إلى بلدان كانوا قد فروا منها في الماضي.

وأضاف المسئولين خلال مؤتمر في جنيف أنهم يتأهبون لفرار 270 ألف شخص عبر حدود السودان، وهو رقم متوقع أولي يشمل اللاجئين السودانيين الذين يعبرون إلى جنوب السودان وتشاد وكذلك عودة من كانوا قد نزحوا من جنوب السودان إلى ديارهم.

ولا يغطي هذا التقدير حتى الآن سوى اثنتين من الدول السبع المجاورة للسودان إذ لم يتم بعد إتمام التقديرات المتعلقة بالعدد المتوقع للنازحين إلى مصر وإريتريا وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا.

يجدر الإشارة إلى أن السودان يستضيف ما يقارب على مليون لاجئ، كثيرون منهم فروا من صراعات في بلدان مجاورة مثل جنوب السودان. وفضلًا عن ذلك، تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن عمليات النزوح الداخلي في السودان شملت 3.7 مليون آخرين.