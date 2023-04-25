الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد خرق الهدنة ومناطق الاشتباكات

تطورات الأوضاع في
تطورات الأوضاع في السودان

كشف محمد إبراهيم، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، من الخرطوم، عن آخر تطورات الأوضاع في الأراضي السودانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك جديدًا في تطورات الهدنة، موضحًا أن الهدنة قد خرقت تمامًا من جانب ميليشيا الدعم السريع وانتقلت لشمال الخرطوم.

وأضاف، أن هناك عمليات شد وجذب من جانبي الصراع خاصة في وقت يعاني منه المواطنون من التعقيد في عدة مناطق، موضحًا أن خدمات جمعية الهلال الأحمر مستمرة منذ بداية عملية الإجلاء، لأنها معقدة للغاية وهناك اهتمام طبي كبير وتوفير عربات الإسعاف، كما يقدم فريق الهلال الأحمر المصري عبر ذلك المركز، خدمات الإغاثة والطوارئ التي تشمل خدمات الدعم النفسي والأدوية والوجبات الغذائية الخفيفة ووسائل الاتصال التليفونية والشبكية بين العابرين من خلال المعبر من مختلف الجنسيات وبين ذويهم.

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