الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

"فخر المراغة".. مسن ينهي كتابة المصحف بخط يده: أحاول تسجيله رسميا بالأزهر (صور)

الحج محمد رشدى
الحج محمد رشدى

انتهى مربى فاضل من أبناء قرية “الضياع” التابعة لمدينة المراغة شمال محافظة سوهاج ويدعى الحج “محمد رشدى” صاحب الـ 60 عاما، من كتابة المصحف الشريف بخط يده، بخط جميل وبجميع تشكيلات المصحف بالرسم العثمانى المميز وذلك في حوالي سنة كاملة، متحديا نفسه في إنجاز كتابته كاملاً بدقة وبالتشكيل، بعد أن دفعه حبه لكتاب الله لخوض التجربة مما جعله يملك الصبر الكافي لرسم الزخرفة، وتشكيل الحروف، ومراجعة الأخطاء.
 

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وأوضح رشدى، “استغرقت الكتابة ما يقرب من عام كامل، وكان من أكثر الصعوبات هو الخوف من عدم الاستمرار، أو التكاسل بسبب مشقة العمل، وأنه في طريقه حاليا إلى اتخاذ التصاريح اللازمة لطباعة نسخة المصحف بخط يده”، لافتا إلى أنه سيحاول تسجيله بشكل رسمي في الأزهر الشريف.

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فيما لاقى هذا العمل الفردى استحسان كبير وتشجيع من أهالى قريته الذين لقبوه بـ"فخر المراغة" وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعى الذين باركوا له وقاموا بمشاركة صوره على صفحاتهم الشخصية.

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وفى سياق متصل، قامت عدد من الجمعيات الخيرية المهتمة بتكريم حفظة القرآن الكريم بتكريمه فى حفل سادة المحبة والتقاط الصور التذكارية معه ومع نسخة المصحف الشريف الذي كتبه مع منحه دروع تكريم وشهادات تقدير.

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أخطاء التقاط الصور التذكارية الزخرفة المصحف المصحف الشريف تواصل الاجتماعي رواد التواصل شمال محافظة سوهاج محافظة سوهاج محمد رشدي

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