إصابة 8 أشخاص باشتباه تسمم بقرية المعلا فى الأقصر

شهدت قرية المعلا بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، تعرض مجموعة من الأشخاص في منزل واحد لاشتباه تسمم، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة في الأقصر إخطارًا يفيد بتعرض مجموعة من الأشخاص بمنزل واحد بقرية المعلا بمركز أسنا جنوب المحافظة، لاشتباه تسمم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حتى يتم فحصهم بواسطة الأطباء لمعرفة السبب.

وبانتقال رجال الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى تبين أن الأشخاص لديهم أعراض مغص معوي، ومصابون باشتباه تسمم، وتم نقلهم إلى مستشفى إسنا لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة للمعاينة وإجراء التحريات اللازمة للوصول إلى الأسباب وراءها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.