الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى

إصابة شخص
إصابة شخص

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق إسكندرية الصحراوي، مفاده وجود مصادمة، وانتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وجرى تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

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