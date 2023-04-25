الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

على أنغام السمسمية.. "ثقافة الإسماعيلية" تحتفل بعيد الفطر وذكرى تحرير سيناء

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية، احتفالًا بعيد الفطر وذكرى تحرير سيناء.

ونظم فرع ثقافة الإسماعيلية الاحتفال بعيد الفطر تزامنًا مع ذكرى تحرير سيناء، وتضمنت عروضًا فنية لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية وفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، وقدمت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة الفنان يحيي مولر مجموعة من الفقرات الفنية علي انغام السمسمية واجمل واروع الاغاني التراثية والوطنية: (مصر العظيمة بشعبها، مني ازور النبي، قومي شوفي يا اسماعيلية، انا واد صياد من بحرى، اسماعيلية ياللي هواكي، نوح الحمام، انا عجبني مثل روح للحبيب وقله، اها يالالالي، دار الشدوف، انا الاسماعيلي، اهوى ياقمر، ابويا وصاني، كان الجميل).

وذلك وسط جمهور غفير من رواد النادي ونزول الثقافة إلى الجمهور خارج أسوار قصور الثقافة.

في نفس السياق قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال عرضًا فنيًا مميزًا تضمن العرض باقة من أجمل الفقرات الأستعراضية ومنها فقرة الشهيد،  التنورة، ساره الليل، عدى النهار علينا،  تدريب مصطفي محمود، إشراف محمد رشدي، مدير قصر ثقافة الإسماعيلية.

وفي ذات السياق نظم فرع ثقافة الإسماعيلية مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة بادارة شيرين عبد الرحمن ورشة فنيه بعنوان "الاحتفال بعيد الفطر" الورشة بإحدى الحضانات، حيث تعمل تعليم الأطفال طريقة عمل طرابيش العيد وتم رسم على الوش لفرحة العيد واستخدم فى الورشة ورق الكانسون والبولى كريب الجليتر والمقص والمادة اللاصقة وفروع زينة وألوان الرسم على الوجه، تدريب الفنانة سهي عشرى.

كما شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة بإدارة شيرين عبدالرحمن.

ثقافة الاسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة فرقة قصر ثقافة الإسماعيلية في ضيافة قصر ثقافة الإسماعيلية

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