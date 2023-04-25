الألفى: الجهود الدبلوماسية لا تقل أهمية عن دور القوات المسلحة بحرب أكتوبر

وجه اللواء محمد زكي الألفي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، التحية والإعزاز لرجال القوات المسلحة والشعب المصري، وخاصة أهل سيناء، بالتزامن مع ذكري تحرير سيناء.

وقال الألفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن شعب سيناء كان بجانب القوات المسلحة وضرب مثلًا لا أروع في البطولة الصادقة والوفاء لاسترداد أرض سيناء الطاهرة، موضحًا أن هذه البطولة تؤكد أننا استخدمنا جميع القوى الشاملة في الدولة لتحقيق ما وصلنا إليه وهو استعادة كل الأراضي المصرية والكرامة.

وأضاف: "هناك القوي العسكرية والصلابة التي تم استخدمها لتحرير الأرض، ثم تبع ذلك استخدام التباحث لفض الاشتباك بين القوات بفضل الجهود السياسية والدبلوماسية التي استمرت حتى تحرير الأرض بالكامل".

وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن الفريق المصري الذي تم إعداده لخوض الغمار لهذه الجهود الدبلوماسية وما تم عرضه على التحكيم الدولي والتجهيز والإعداد له لا يقل الاهتمام به عما تم إعداده لرجال القوات المسلحة والشعب المصري كاملًا لخوض حرب أكتوبر المجيدة 1973.