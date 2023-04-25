ضبط سلع ومنظفات منتهية الصلاحية.. جهود جهاز حماية المستهلك بالشرقية خلال شهر مارس

شن فرع جهاز حماية المستهلك بالشرقية خلال شهر مارس الماضي، حملات عدة بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين ومديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية شئون البيئة.

وأسفرت الجهود المبذولة عن:

في مجال الرقابة التموينية

فقد تم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية باسم ع .س .ا .ع لحيازة سلع منتهية الصلاحية وتم التحفظ على 10 عبوات خل زنة الواحدة 900 ملى وعدد 6 عبوات عصير زنة الواحدة 225 ملى وعدد 21 كيس جبنة مبشورة زنة الواحدة 200جم وعدد 29 علبة جبنة مثلثات زنة الواحدة 108 جم وعدد واحد علبة محسنات بيكنج بودر بكل علبة 24 ظرفا، وتحرير محضر ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية باسم م .ا. ا. م لحيازة سلع منتهية الصلاحية وتم التحفظ على 33 عبوة خل أبيض طبيعي زنة الواحدة 900 ملى وعدد 12 كيس مقرمشات أطفال زنة الواحدة 85 جم وعدد 1 لانشون لحم بقرى زنة الواحدة 500جم، وتحرير محضر ضد صاحب محل لبيع الأسمدة والأعلاف لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 150 شيكارة سماد كبريتات كالسيوم فوسفورية زنة الواحدة 50 كجم.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية باسم م .ح. م. م لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 13 صفيحة سمن نباتي وزن الواحد 11 كجم، تحرير محضر ضد محل لبيع إطارات وبطاريات سيارات لصاحبه ع .ا .ع لحيازته سلعا مجهولة المصدر وتم التحفظ على 15 فردة كاوتش، وتحرير محضر ضد مخزن لبيع الأعلاف لصاحبه ا .ح .ع لحيازته سلعا مجهولة المصدر وتم التحفظ على 25 شيكارة ذرة زنة الشيكارة 40 كجم باجمالي وزن 1000 كجم، وتحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية لصاحبه ر. ص لحيازته سلعا مجهولة المصدر وتم التحفظ على 100 كرتونة مقرمشات

وتحرير محضر ضد محل لبيع العطارة لصاحبه م .ش لحيازته سلعا مجهولة المصدر وتم التحفظ على 15 باكو شيكولاتة زنة 200 جرام و9 عبوات ماء ورد زنة الواحدة 600 ملل و2 باكت لبان بكل باكت 74 قطعة وعدد 2 باكت مسحوق مشروب صناعى بكل عبوة 34 باكو وجردل خليط توابل بزنة 3 كجم.

وتم تحرير محضر ضد صاحب مطعم ع. ا .م للمأكولات الشعبية لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 10 شكاير فول مجروش زنة الواحدة 50 كجم، وتحرير محضر ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية باسم ي .ع. ي .س لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 25 باكتة عصير بكل باكت 27 عبوة، وتحرير محضر ضد م .ا .س. س صاحب محل لبيع الحبوب والأعلاف لعرضه للبيع 25 شيكارة خليط زوائد زنة الواحدة 40 كجم مجهول المصدر، وتحرير محضر ضد ع .ع .ا صاحب محل لبيع المنظفات لعرضه للبيع 12 برميلا، وصابون سائل زنة الواحدة 50 كجم مجهول المصدر، وتحرير محضر ضد صاحب محل بقالة وسلع تموينية باسم ا .ع. ا .م وذلك لتصرف في عدد 85 كرتونة زيت طعام تموينى مدعم بمبلغ 25245 جنيها.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل للعطارة باسم م .م .ا .س لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 32 باكتة سكر أبيض بكل باكت 10 أكياس زنة الواحدة 1 كجم ، وتحرير محضر ضد صاحب مصنع لتصنيع المخللات باسم ا .ص. س لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 50 شيكارة ملح طعام خشن زنة الواحدة 50 كجم، تحرير محضر ضد صاحب مصنع لتصنيع المخللات باسم م .ع .ا. م لحيازة سلع مجهولة، وتحرير 155 محضر ضد أصحاب محلات تجارية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر ضد محطة تموين سيارات باسم ح .ح .م لبيع مادة السولار أزيد من السعر، وتحرير 30 محضرا ضد أصحاب محلات تجارية لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير 12 محضرا ضد أصحاب مستودعات بوتاجاز لبيع أسطوانات بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير 7 محاضر ضد أصحاب محلات تجارية لعدم وجود شهادة صحية.