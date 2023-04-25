محافظ مطروح يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى احتفالًا بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء

قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء ووضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء، بمنطقة الكيلو ١٠ بالطريق الساحلي مطروح إسكندرية، وذلك بمصاحبة الموسيقى العسكرية التى عزفت السلام الوطني وسلام الشهيد احتفالًا بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء.

وقدم محافظ مطروح التهنئة لقيادة المنطقة الغربية ولجميع الضباط وصف وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، واستعادة الأرض مع براعة الدبلوماسية المصرية مع تضحيات جيش مصر العظيم من أجل رفعة مصر وسلامة أراضيها واستقرارها وصون مقدساتها، مع استرداد سيادتها الكاملة على كل شبر من سيناء الحبيبة التي قدم من أجلها أبناء الوطن من أبطال القوات المسلحة البواسل دماءهم لأجل عودتها لمصرنا الغالية.

وأوضح محافظ مطروح قائلًا: تحيا مصرنا الغالية دائمًا في أمن وأمان ورخاء، وأن يحفظها أرضًا وشعبًا تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما جابت الموسيقات العسكرية عددًا من شوارع مطروح بشارع إسكندرية وأمام ديوان عام المحافظة وكورنيش مدينة مرسى مطروح مع فرحة المواطنين احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب المصريين جميعًا.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عزالدين جحوش، قائد المنطقة الغربية، واللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

وكان بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٤١ لعيد تحرير سيناء.

كما بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برقية تهنئة بهذه المناسبة الوطنية العظيمة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة أفرع القوات المسلحة البحرية والجوية والدفاع الجوى.

خلال وضع محافظ مطروح إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

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