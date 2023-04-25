الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى احتفالًا بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء

خلال وضع محافظ مطروح
خلال وضع محافظ مطروح إكليل الزهور على النصب التذكاري

قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء ووضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء، بمنطقة الكيلو ١٠ بالطريق الساحلي مطروح إسكندرية، وذلك بمصاحبة الموسيقى العسكرية التى عزفت السلام الوطني وسلام الشهيد احتفالًا بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء. 

وقدم محافظ مطروح التهنئة لقيادة المنطقة الغربية ولجميع الضباط وصف وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، واستعادة الأرض مع براعة الدبلوماسية المصرية مع تضحيات جيش مصر العظيم من أجل رفعة مصر وسلامة أراضيها واستقرارها وصون مقدساتها، مع استرداد سيادتها الكاملة على كل شبر من سيناء الحبيبة التي قدم من أجلها أبناء الوطن من أبطال القوات المسلحة البواسل دماءهم لأجل عودتها لمصرنا الغالية. 

وأوضح محافظ مطروح قائلًا: تحيا مصرنا الغالية دائمًا في أمن وأمان ورخاء، وأن يحفظها أرضًا وشعبًا تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما جابت الموسيقات العسكرية عددًا من شوارع مطروح بشارع إسكندرية وأمام ديوان عام المحافظة وكورنيش مدينة مرسى مطروح مع فرحة المواطنين احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية  الغالية على قلوب المصريين جميعًا.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عزالدين جحوش، قائد المنطقة الغربية، واللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح. 

وكان بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٤١ لعيد تحرير سيناء.

كما بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برقية تهنئة بهذه المناسبة الوطنية العظيمة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة أفرع القوات المسلحة البحرية والجوية والدفاع الجوى. 

خلال وضع محافظ مطروح إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

IMG-20230425-WA0032
IMG-20230425-WA0032
IMG-20230425-WA0031
IMG-20230425-WA0031
IMG-20230425-WA0028
IMG-20230425-WA0028
IMG-20230425-WA0027
IMG-20230425-WA0027
IMG-20230425-WA0025
IMG-20230425-WA0025
IMG-20230425-WA0020
IMG-20230425-WA0020
IMG-20230425-WA0019
IMG-20230425-WA0019
IMG-20230425-WA0021
IMG-20230425-WA0021
IMG-20230425-WA0022
IMG-20230425-WA0022
IMG-20230425-WA0023
IMG-20230425-WA0023
IMG-20230425-WA0026
IMG-20230425-WA0026
IMG-20230425-WA0029
IMG-20230425-WA0029
أبطال القوات المسلحة أرواح الشهداء النصب التذكارى للشهداء تحرير سيناء شوارع مطروح محافظ مطروح مدينه مرسي مطروح

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

بالاسم فقط.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

استقرار أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023

الصحة العالمية: 459 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة فى السودان

مصر الأولى.. خريطة إجلاء دول العالم لرعاياها من السودان (إنفوجراف)

ما هو فضل صيام الستة من شوال؟.."البحوث الإسلامية" يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا