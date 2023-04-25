الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع اثنين بحريق مصنع زجاج فى المنوفية

حريق مصنع
حريق مصنع

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، إثر إصابتهما بحروق داخل مصنع بقرية شمياطس التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب حريق داخل مصنع زجاج قطاع خاص، عبارة عن ساحة محاكمة بسور مسقوف بجبالون، ملك "ص. م"، 58 عامًا. تمت السيطرة على الحريق وإخماده وأصيب 4 عمال بحروق.

تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي وتحويلهم بعد ذلك إلى المستشفى التعليمي، وتوفي شخصان بعد ذلك.

وبسؤال بقية العاملين في مصنع كسر الزجاج، قرروا أن سبب الحريق تسريب غاز من أسطوانة متروكة تستخدم في إشعال أحد الأفران، وأن الإصابات حدثت نتيجة محاولة العمال إطفاء الحريق، ولم تنتج عن الحريق تلفيات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع مصنع محافظة المنوفية مركز الشهداء

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