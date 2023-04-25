استقرار أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023

شهدت صناعة الأسمدة طفرة كبيرة خلال العام الماضي 2022، مما جعل مصر تكتفي بنسبة كبيرة من الأسمدة، بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة بحسب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية.

وتسعرض الـ"الدستور" في السطور التالية أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية، مع بداية الموسم الصيفي.

- أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم في مصر

أسعاراليوريا في مصر

اليوريا من العناصرالمهمة في نمو المحاصيل الزراعية، وهى من الأسمادة التي شهدت طفرة كبيرة في إنتاجها خلال العام الماضي 2022، وقدرت أسعارها بـ 9200 جنيه للطن.

أسعار النترات في مصر

النترات شهدت اقبالًا كبيرًا على شرائها خاصة مع بداية موسم الصيف وزيادة الزراعات التي تحتاج إلى النترات وقد قدرت أسعارها اليوم الثلاثاء 25 أبريل بـ 9000 جنيه للطن.

أسعار الفوسفات في مصر

اسعار الفوسفات الخشن

مصر من أكبر الدول المصدرة للفوسفات، حيث نحن لدينا إكتفاء ذاتي منها بحسب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، ووقد قدرت اسعار الفوسفات الناعم 12.5% اليوم بـ 2500 جنيه للطن.

أسعار الفوسفات الناعم

وأما عن أسعار الفوسفات الخشن 12.5% فقد قدرت أسعارة بـ 3500 جنيه للطن.

وقد كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية في وقت سابق عن نمو صادرات القطاع لاهم ١٠ أسواق تصديريه خلال ٢٠٢٢ بنسبه نمو بلغت ٣٢% وتعبر فرنسا أكبر الدول المستوردة للأسمدة المصرية.

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