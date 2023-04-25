الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الرئيس السيسى يهنئ المصريين بعيد تحرير سيناء: حين استعادت مصر حقوقها الكاملة على ترابها الوطنى

السيسي
السيسي

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى شعب مصر العظيم، بمناسبة عيد تحرير سيناء، الذي يمثل يوم الكرامة الوطني، حين استعادت مصر حقوقها المشروعة الكاملة على ترابها الوطني.

وقال الرئيس السيسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "أتقدم بالتهنئة إلى شعب مصر العظيم، بمناسبة عيد تحرير سيناء، الذي يمثل يوم الكرامة الوطني، حين استعادت مصر حقوقها المشروعة الكاملة على ترابها الوطني".

وأضاف الرئيس السيسي: "تحية لأبناء هذا الشعب الذي بذل أغلى التضحيات، ولشهدائنا البررة الذين روت دماؤهم كل حبة رمل من سيناء، ولقواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت أشرف المعارك لاستعادة هيبة الوطن وكرامته، كما أتوجه بتحية الفخر والإجلال للرئيس الراحل أنور السادات، الذي جسد بقراري الحرب والسلم قيم مصر الراسخة للأبد، التي تؤمن بالعدل والأمن والسلام. كل عام وأنتم بخير".

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