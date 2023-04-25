الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"البيئة" تُعلن الانتهاء من رفع كفاءة الشبكة القومية للرصد اللحظى لنوعية المياه

وزارة البيئة
وزارة البيئة

أعلنت وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من رفع كفاءة الشبكة القومية لمحطات الرصد اللحظي المستمر لرصد ملوثات المياه على طول نهر النيل وبحيرتي مريوط والمنزلة بتكلفة ١.٥ مليون جنيه.

ولفتت البيئة، في بيان، إلى تحديث 19 وحدة مجمع ومرسل البيانات للربط بسيرفر خاص بالوزارة، ويتم استقبال قراءات المحطات كل 15 دقيقة على مدار اليوم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بالمراقبة الدورية والمستمرة لرصد أي ملوثات على نهر النيل والمسطحات المائية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات المرصودة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذا التحديث يأتى لضمان أمن وسرية المعلومات، ووصول البيانات بصورة سليمة بدون استخدام أي برامج لا تملكها الوزارة، حيث تعمل المنظومة على نقل واستقبال البيانات بصورة مغلقة، باستخدام شرائح اتصال تمتلكها وزارة البيئة وأيضاً إمكانية التحكم في وحدة مجمع البيانات عن بعد. 

كما ستساعد هذه التحدثيات في رفع كفاءة عمل المحطات وتحسين جودة البيانات المستقبلة، ومراقبة أي تغييرات لنهر النيل والبحيرات، ما يُساهم في الحفاظ على البيئة وسرعه اتخاذ القرار.

وتم الانتهاء أيضًا، من ربط الشركة المصرية للسبائك الحديدية (الفيروسيليكون) لإنتاج الحديد والصلب بأسوان بمنظومة الرصد اللحظى لنوعية المياه، حيث تعد من الشركات الكبرى في إنتاج سبائك الحديد والصلب والتي تصرف علي نهر النيل، ولا تزال الجهود مستمرة من قبل وزارة البيئة لإلزام المنشآت الصناعية بالربط على الشبكة من خلال  تركيب نظام مراقبة جودة المياه، لرصد ملوثات الصرف الصناعى الخاص بهم بشكل دقيق، ما يُساهم في الحفاظ على صحة المجتمع والبيئة.

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وزيرة البيئة أسوان سبائك الحديد وزارة البيئة المحطات إنتاج الحديد

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