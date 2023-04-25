صناعة المحتوى الرقمى فى مؤتمر "إعلام القاهرة" 7 مايو

تطلق كلية الإعلام في جامعة القاهرة مؤتمرها العلمي الدولي الثامن والعشرين تحت عنوان "صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي: الآليات والتحديات" برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ورئاسة الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية وأمين عام المؤتمر، الدكتور وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

ويناقش المؤتمر، الذي يقام يومي 7 و8 مايو المقبل بقاعة المؤتمرات بالكلية 58 بحثا ودراسة تقدم بها عدد من الباحثين بالكلية ومن كليات ومعاهد وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية تتناول مختلف محاور المؤتمر من خلال 11 جلسة بحثية وخمس حلقات نقاشية، ثلاثة منها باللغة العربية تحمل العناوين التالية:

الاتصال الحكومي والمؤسسي في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس: تجارب عالمية ومحلية.

المؤثرون بين حرية التعبير وحدود قوة التأثير والمسؤولية الاجتماعية.

واقع ومستقبل المنصات الرقمية العربية: رؤية نقدية واستشرافية.

وصرحت الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية ورئيسة المؤتمر بأنه إضافة لذلك سوف تعقد حلقتان نقاشيتان باللغة الإنجليزية هما:

Creating Content in The Digital Age :Seeking Value Adding and Trust Building With Public

The Impact Algorithms and Filter Bubble on Polarization of Social Media Use



وأضافت نصر أن الموضوعات التي تتناولها بحوث المؤتمر تدور حول عدة محاور هي:

استراتيجيات تسويق المحتوي الإعلامي الرقمي.

صناع المحتوي الرقمي وأساليب ذلك.

تجارب عربية ودولية في صناعة المحتوى.

تكنولوجيا الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى.

الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال صناعة المحتوى الإعلامي.

المنصات الرقمية وتأثيراتها.

الاتجاهات الحديثة في مجال الإعلام الرقمي.

الإعلام الرقمي في ضوء الضوابط الأخلاقية.

وأشارت الدكتورة حنان جنيد إلى أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يشارك فيها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة إضافة لكل من المهندس حسام صالح المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن ورئيس شبكة DMC إلى جانب السفير السعودي أسامة بن أحمد نقلي، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ووزيرة الإعلام سابقاً.

كما يلقي الدكتور جاي بيرجير مدير قسم حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام باليونسكو الكلمة الرئيسية للمؤتمر حول الضوابط الأخلاقية والقانونية المنظمة لوسائل الإعلام الرقمية.

وأضافت الدكتورة ليلى عبد المجيد رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر أنه تم تشكيل عدد من اللجان لتنظيم المؤتمر تعمل منذ شهور للإعداد له وهي اللجنة التنظيمية برئاسة الدكتورة داليا عبد الله ولجنة التوصيات برئاسة الدكتور وليد فتح الله ولجنة التواصل الخارجي برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء السيد ولجنة الضيافة برئاسة الدكتورة سحر مصطفى ولجنة الاستقبال برئاسة الدكتورة بسنت مراد ولجنة النشر الإلكتروني برئاسة الدكتور محمد منصور هيبة ولجنة الشهادات والدروع برئاسة الدكتورة حياة بدر فضلا عن اللجنة الإعلامية التي تضم الدكتورة سارة فوزي والدكتور عثمان فكري وعدد من المعيدين والطلاب.

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات المؤتمر تشمل أيضا تنظيم ورشتي عمل على هامش المؤتمر، الأولى بعنوان إنتاج البرامج الرقمية: مدخل إلى صناعة الأفكار، يقدمها محمد الهواري، رئيس تحرير موقع “الفنار” بالمملكة المتحدة وخبير المحتوى الرقمي، والثانية بعنوان “الإعلام الجديد: كيف يستخدم الصحفيون والإعلاميون الميتافيرس في الإعلام؟”، يقدمها خالد عمار، مؤسس مشروع “الإعلام الافتراضي”.