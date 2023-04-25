"أهلًا بالسودانيين في مصر.. أدعم الخرطوم".. ثورة هاشتاجات لدعم بلد الطيبة (إنفوجراف)

دشن ناشطون في مصر هاشتاجات للمطالبة بسماح دخول السودانيين إلى الأراضي المصرية دون تأشيرة، تزامنًا مع تطورات المشهد وتواصل المعارك بين الجيش والدعم السريع.

وتصدر هاشتاج «إلغاء تأشيرة دخول السودانيين مصر» و«أهلا بالسودانيين في مصر» قائمة الأعلى تداولًا على موقع «تويتر» في مصر، وأيضًا هاشتاج «أدعم الخرطوم بلد الطيبة» ليظهر فيه المصريين حبهم للأشقاء في السودان.

ورصدت «الدستور» مدى التفاعل على تلك الهاشتاجات التي أطلقت في مصر والكثير من دول العالم ومثلت حالة من الدعم للسودانيين.

إلغاء تأشيرة دخول السودانيين مصر

وتصدر الهاشتاج محركات البحث على جوجل، حيث وصل في الساعة الحادية عشر صباح اليوم إلى 94 عملية بحث في الدقيقة على ذلك الهاشتاج لمعرفة أوضاع الصراع الدائر في السودان، بينما وصل البحث قمته في الساعة 11:20 صباحًا بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة وفق أداة "جوجل تريند".

وعلى صعيد المحافظات الأكثر اهتمامًا بالبحث في أزمة السودان داخل مصر كانت شمال سيناء بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، تليها الفيوم 74 عملية بحث في الدقيقة، ثم الوادي الجديد 62 عملية بحث في الدقيقة، ثم الجيزة 51 عملية بحث في الدقيقة وأخيرًا الأقصر 46 عملية بحث في الدقيقة.

وقالت إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي: «لما النار تحرق بيت جارك وتفتح له باب بيتك، دا مش فضل منك! دا سلوك سوي يثبت إنك إنسان طبيعي»، وكتب آخر: «أهلًا وسهلًا بكل أخت أو أخ سوداني إلى بلدكم مصر ربنا يرفع عنكم وعن بلدكم أي سوء».

وحاليًا يدخل السودانيين إلى مصر بدون تأشيرة إذ سمحت مصر لهم الدخول عبر معبر أرقين مع الرعايا المصريين الذين تم إجلائهم من هناك.

أهلا بالسودانيين في مصر

بينما توضح أداة searcher social أن موقع تويتر حظى أيضًا بالكثير من الدعم من قبل رواده تجاه السودانين، على هاشتاج «أهلًا بالسودانيين في مصر»، والذي رحب فيه المصريين بالأشقاء في السودان.

وبحسب الأداة فهناك 429 تغريدة في الساعة تحت ذلك الهاشتاج لدعم السودان خرجت من 123 حساب على موقع تويتر، ترحب بدخول السودانيين إلى مصر دون تأشيرة بعد اشتعال الحرب في أرضهم.

وكتبت إحدى رواد موقع تويتر: «أهلًا بالسودانيين في بلدهم مصر، وقلوبنا مع أهلنا فى السودان، ولتسقط أية دعوى عنصرية هنا أو هناك»، وكتب آخر: «مصر حاضنة لكل الدول أهلًا بالسودانيين في بلدهم مصر».

أدعم الخرطوم

وكان هاشتاج «أدعم الخرطوم» من الأوسام المتصدرة على موقع تويتر لدعم السودان، فتوضح أداة tweet binderأن عدد التغريدات وصل إلى 934,764 تغريدة لدعم السودان، 8% منها تم تدوينه و8% تم الرد عليه، و74% منها معاد تغريده على نفس الهاشتاج.

وتوضح الرسوم البيانية أن التغريد على ذلك الهاشتاج وصل ذروته خلال اليوم الحالي في الساعة الحادية عشر بنحو 16 ألف تغريدة على هاشتاج دعم الخرطوم والسودان، وتوقعت الأداة أن معدل التغريد سيزيد خلال الساعات القليلة القادمة.