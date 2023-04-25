وكيل صحة مطروح يتابع العمل بوحدة صحة الأسرة في سيوة

قام الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بجولة ميدانية صباحية اليوم، للمرور على وحدات الرعاية الأولية “ وحدة صحة الأسرة بأغورمى” التابعة للإدارة الصحية بسيوة، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وتواجد القوي البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة ، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل.

وتابع وكيل صحة مطروح الخدمات المختلفة التى تقدم بالوحدة ومؤشرات أداء عمل الفريق الطبي، موجها الي لادارة الهندسية بمتابعة الصيانة اللازمة بالوحدة.

ووجه وكيل صحة مطروح لإدارة الرعاية الاساسية بدعم الوحدات الصحية بسيوة بأطباء وصيادلة واطباء اسنان من دفعة أطباء التكليف الجدد مؤكدا علي أهمية التأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد القصوي تزامنا مع أعياد شم النسيم و عيد الفطر المبارك والمتابعة الميدانية المستمرة على منافذ تقديم الخدمات الصحية.