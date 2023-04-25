الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح يتابع العمل بوحدة صحة الأسرة في سيوة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قام الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بجولة ميدانية صباحية اليوم، للمرور على وحدات الرعاية الأولية “ وحدة صحة الأسرة بأغورمى” التابعة للإدارة الصحية بسيوة، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وتواجد القوي البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة ، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل.

وتابع وكيل صحة مطروح الخدمات المختلفة التى تقدم بالوحدة ومؤشرات أداء عمل الفريق الطبي، موجها  الي لادارة الهندسية بمتابعة الصيانة اللازمة بالوحدة. 

ووجه وكيل صحة مطروح لإدارة الرعاية الاساسية بدعم الوحدات الصحية بسيوة بأطباء وصيادلة واطباء اسنان من دفعة أطباء التكليف الجدد مؤكدا علي أهمية التأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  برفع درجة الاستعداد القصوي تزامنا مع أعياد شم النسيم و عيد الفطر المبارك والمتابعة الميدانية المستمرة على منافذ تقديم الخدمات الصحية.

الأدوية والمستلزمات الطبية رفع درجة الاستعداد القصوى عيد الفطر المبارك وحدة صحة الأسرة وحدات الرعاية الاولية وكيل وزارة الصحة بمطروح

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