المتحدث باسم الجيش السودانى: من الصعب توقع مدى زمنى لاستمرار المواجهات

قال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبدالله، إنه يجري في الوقت الحالي العمل على تجفيف منابع التمويل لقوات الدعم السريع.

وأوضح "عبدالله" خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الجيش السوداني يسير وفق خطة محددة في التعامل مع الوضع الراهن في البلاد، حتى لو طال أمد الاشتباكات بين الطرفين.

وأكد المتحدث باسم الجيش السوداني أنه من الصعب توقع مدى زمني لاستمرار المواجهات، مشددًا على أن هذه الحرب فُرضت على السودان وجيشه.