"قوى عاملة النواب" تناقش ملف خلق فرص عمل لموسم الحج والعمرة الأسبوع المقبل

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، 6 اجتماعات برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، بالتزامن مع عقد المجلس لجلساته العامة.

وتعقد اللجنة اجتماعين يوم الأحد المقبل تناقش فيهما طلب إحاطة مقدم من النائب منى عمر بشأن عدم تعظيم دور وزارة القوى العاملة لمراكز التدريب المهني على مستوى الجمهورية، للاستفادة من الطاقات البشرية المعطلة والعمل على تقليل نسب البطالة.

كما تناقش اللجنة طلبا للنائب أحمد علي إبراهيم بشان تقاعس إدارة الاتصال السياسي بوزارة القوى العاملة في الاستجابة لطلبات المواطنيين لخدمة الحجاج واستغلالهم ماليا عن طريق الشركات والتلاعب بالأسماء التي يتم تزكيتها من النواب، ما يسبب حرجا بالغا لهم.

كما تناقش اللجنة طلبا للنائب أميرة أبوشقة وآخر للنائب رياض عبدالستار عن دور الوزارة في توفير فرص عمل وتعاقدات داخل وخارج مصر وتوفير فرص عمل للسائقين والعمال أثناء موسم الحج والعمرة.

وتعقد اللجنة اجتماعين الإثنين المقبل، تناقش خلالهما طلب إحاطة مقدم من النائبة سولاف درويش بشأن المتعاقدين مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وهم منتظمين في أعمالهم دون انقطاع منذ عام 2011، وهو ما يحق لهم تعديل الشكل التعاقدي ليصبح على بند موسميين باب أول أجور.

كما تعقد اللجنة اجتماعين يوم الثلاثاء المقبل تناقشخلالهما طلب إحاطة للنائب محمود أبوالخير بشأن توقف إصدار تأشيرات جديدة للعمال المصريين للعمل بدولة الكويت، وكذلك تناقش اللجنة طلب أخير للنائب مكرم رضوان بشأن عدم وجود سياسة واضحة لوزارة الهجرة لخلق فرص عمل وهجرة لبعض شباب مصر من الحاصلين على شهادات علمية.