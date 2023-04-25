الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة تلقى بجثة رضيع من "توكتوك" وتفر هاربة فى الوراق

جثة رضيع
جثة رضيع

شهدت منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، واقعة مأساوية عندما ألقت سيدة برضيع حديث الولادة من توك توك، وفرت هاربة.

وأفاد شهود العيان، بأنهم لم يتعرفوا على السيدة أو سائق التوك توك وقالوا إنه في صباح أمس، أقدم سائق "توكتوك" بسرعة وسيدة بداخله، على إلقاء كيس أسود وفرا هاربين.

وسمع أحد عمال النظافة صوت صراخ وفتح الكيس فوجد طفلا رضيعا حديث الولادة، لم ينقطع له الحبل السري وعلى الفور أبلغ الأجهزة الأمنية والتي انتقلت لمحل البلاغ مصحوبة بسيارة إسعاف، لنقل جثة الرضيع إلى المستشفى.

وكانت البداية عندما عثر أهالي منطقة الوراق على جثة رضيع ملقى على الرصيف بكيس أسود، وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد بالعثور على جثة جنين حديث الولادة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ مصحوبة بسيارة إسعاف.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهمين.

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