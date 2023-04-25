الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شخص عثر بحوزته على 30 كيلو "حشيش" فى الإسماعيلية

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بالاتجار في المخدرات، في محافظة الإسماعيلية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطه الإجرامي لاستكمال التحقيقات. 

تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقى رجال الأمن القبض على شخص يقيم بدائرة مركز شرطة فايد، وضبط بحوزته على مخدر "حشيش" بوزن 30 كيلو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، و"توك توك"، دون لوحات معدنية.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المخدر للاتجار به، وقدرت بـ4 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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