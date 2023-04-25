"التيار الإصلاحى الحر" يجتمع اليوم لمتابعة عودة المصريين من السودان

قال ناجي الشهابي، عضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر، إن التيار منذ اليوم الأول لاندلاع الصراع المسلح بين الجيش السودانى والمتمردين من ميليشيات الدعم السريع دشن غرفة عمليات لمتابعة تطورات الأحداث فى السودان وموقف جنودنا الذين كانوا فى مهمة تدريبية مع الجيش السودان،ى وكذلك لمتابعة أخبار الطلاب المصريين فى الجامعات السودانية، وأحوال الجالية المصرية بمختلف أنشطتها.

وأكد الشهابي، لـ"الدستور"، أنه مع تطورات الصراع المسلح ونجاح الدولة العظيم في إعادة أبطالنا من الجيش المصري إلى أرض الوطن بخطة وتنفيذ رائعين، طالبنا الدولة بإعادة المصريين المتواجدين في السودان.

وأشار إلى أن غرفة العمليات في التيار الإصلاحي الحر مستمرة في متابعة مع اللجان الحزبية في أسوان تفاصيل وصول المصريين والسودانيين إلى معبر أرقين البري.

وأضاف أن المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر سيعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر حزب الجيل؛ لبحث موقف الطلاب المصريين العائدين من السودان، وضرورة استكمال دراستهم فى مصر فى الجامعات الخاصة المصرية برسوم دراسية مخفضة، وذلك حتى لا يضيع العام الدراسي الذي قارب على الانتهاء عليهم، وكذلك بحث موقف رجال الأعمال المصريين المتواجدين في الخرطوم، وكيفية نقل أعمالهم وأنشطتهم إلى مصر من خلال تسهيلات وحوافز من الحكومة المصرية.