الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس حارس عقار متهم بسرقة ذهب و5 أجهزة لاب توب من شقة في الزيتون

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس حارس عقار لاتهامه بسرقة مجموعة من مشغولات ذهبية و5 أجهزة لاب توب من داخل شقة سكنية في منطقة الزيتون 15 يوما على ذمة التحقيق. 

وتلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة 5 جهاز "لاب توب" و2 هاتف محمول، ومجموعة من المشغولات الذهبية من داخل الشقة محل سكنه.

وبإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس عقار "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع". 

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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