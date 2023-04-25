الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل لاتهامه بقتل شاب فى المرج

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عاطل، لاتهامه بقتل شاب بسبب خلافات الجيرة في منطقة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيق. 

كان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قد تلقى إشارة من أحد المستشفيات باستقبال جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجرح نافذ بالصدر ادعاء مشاجرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من (طرف أول: المتوفى) (طرف ثان: أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) لخلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المتوفى بالضـرب باستخدام سلاح أبيض "سكين"، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته، ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم فى الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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