الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شخص تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالقاهرة

بطاريات السيارات
بطاريات السيارات

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص في سرقة بطاريات السيارات بأسلوب الضغط الكبوت بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبحوزته بطارية سيارة "مجهولة المصدر" حال تواجده بدائرة القسم، وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من داخل سيارة حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "الضغط على الكبوت".

وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكبوت"، وأقر بارتكابه (4 وقائع سرقة بذات الأسلوب).

كما تم بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" ميكانيكي - مقيم بدائرة القسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

حبس عاطل لاتهامه بقتل شاب فى المرج

برلمانى: ذكرى تحرير سيناء عودة لمسار التنمية بعد الانتصار على الإرهاب

فخر بالنصر وتعهد بالتنمية.. نص كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى تحرير سيناء

مياه القناة: الانتهاء من إصلاح كسر بمحطة رفع صرف صحى الجبلايات

أوزان لاعبي الزمالك تغضب المدير الفني.. وتنفيذ برنامج شاق قبل مواجهة الأهلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا