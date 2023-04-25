الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل مصرع فتاة سقطت من أعلى منزل فى الزيتون

جثة
جثة

كشفت مناظرة نيابة الزيتون لجثة فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من أعلى عقار سكنى أنها توفيت نتيجة إصابتها بكسور متفرقة في الجسد فضلا عن تهشم الجمجمة ونزيف داخلي، وأمرت النيابة باستدعاء أهل الفتاة لسماع أقوالهم. 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة فتاة أسفل عقار سكني بدائرة قسم شرطة الزيتون، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة أسفل عقار سكني، إثر إصابتها بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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