الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس حارس عقار سرق أجهزة "لابتوب" ومشغولات ذهبية من شقة بالزيتون

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالقاهرة، حبس حارس عقار، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة أجهزة لاب توب، ومشغولات ذهبية، وهواتف من شقة سكنية في منطقة الزيتون.

وأرشد المتهم عن المسروقات، واعترف بارتكاب الواقعة، واستخدامه مفتاح مصطنع في فتح باب الشقة، والاستيلاء على محتوياتها، مستغلا غياب مالكها.

- تفاصيل الواقعة

كانت أجهزة وزارة الداخلية، قد كشفت عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة 5 جهاز "لاب توب" و2 هاتف محمول، ومجموعة من المشغولات الذهبية من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس عقار "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة.

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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