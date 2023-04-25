الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين بتهمة الاتجار فى الحشيش بالتبين

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بالقاهرة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهما كيلو ونصف الكيلو من مخدر الحشيش.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلين دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - ملك وقيادة أحدهما" وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام وهاتفى محمول، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

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