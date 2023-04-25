اليوم.. بعثة الأهلى تطير إلى المغرب لمواجهة الرجاء فى دورى أبطال إفريقيا

تغادر في تمام الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى المغرب، برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها في التاسعة مساء السبت المقبل على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قائمة الفريق التي ستسافر لخوض اللقاء وتشهد عودة أحمد عبدالقادر، والذي غاب عن مباراة الذهاب بالقاهرة، وكذلك شادي حسين وأيمن أشرف، بينما يغيب رامي ربيعة ومحمد الضاوي كريستو للإصابة.

وسافر سمير عدلي، المدير الإداري، قبل البعثة بـ24 ساعة إلى المغرب لترتيب إجراءات الإقامة وحجز ملاعب التدريب واختيار مكان بعيدًا عن الضغوط الجماهيرية لفريق الرجاء، بالتنسيق مع سفارة مصر في المغرب لتسهيل كل ترتيبات الإقامة وتذليل كل العقبات التي قد تواجه الفريق هناك.

يخوض الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش قبل التوجه إلى مطعم النادي لتناول وجبة الغذاء، ثم الذهاب إلى مطار القاهرة الدولي والمغادرة إلى الدار البيضاء.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد وافق على طلب المدير الفني بالسفر إلى المغرب بطائرة خاصة، من أجل تفادي الإرهاق وزيادة تركيز اللاعبين وإبعادهم عن أي تجمعات جماهيرية قبل لقاء الإياب.