الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى: نتعهد بحماية ما قدمه الشهداء من أجل الوطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نحتفل اليوم بعيد تحرير سيناء، ونتقدم بالتحية والعرفان إلى أرواح شهداء مصر الخالدين الذين دفعوا ضريبة الدم فداءً للوطن وإلى المصابين الذين قدموا من أجسادهم وصحتهم بغير حساب.

وتابع، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ41 لتحرير سيناء: "نقول لهم ولأسرهم أن جيلنا والأجيال المقبلة تتعهد بحماية ما حققتموه من إنجاز عظيم باليقظة والانتباه والاستعداد الدائم وبالمزيد من العمل والتنمية والتقدم".

واختتم كلمته قائلًا: "أقول لكم إن مصر ماضية فى طريقها بإذن الله نحو الخير والسلام والنماء لصالح شعبها وجميع شعوب الإنسانية.. كل عام ومصر وشعبها العظيم فى خير وأمان.. ودائمًا وأبدًا.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

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