قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، لمواليد الأبراج الترابية.

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)

قد تجد نفسك أكثر لياقة وحيوية من ذي قبل، ستحتاج إلى فرض انضباط صارم في الإنفاق للحفاظ على وضعك المالي سليمًا. من المحتمل أن تحصل على فرصة لتعزيز مهاراتك في مجال خبرتك، ستنجح في إقناع أحد شيوخ العائلة بالحج، إذا كنت تقوم برحلة طويلة ، فسيكون من مصلحتك أن تأخذ شخصًا معك.

التركيز على الحب: يشار إلى الذهاب مع الحبيب في نزهة للبعض.

رقم الحظ: 5

لون الحظ: الزعفران

رقم الحظ: 8

لون الحظ: برتقالي

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)

يعدك المزيج السعيد من النظام الغذائي والتمارين الرياضية بالحفاظ على لياقتك كأداة عزف، من المرجح أن يتدهور الوضع النقدي بسبب بعض الاستثمارات المتسرعة، كما يشار إلى العمل كوسيط في حالة إدارة الرجل في العمل، ستكون العائلة أكثر من مجرد استجابة لاحتياجاتك، يمكن للتنقل أن يأكل وقت فراغك اليوم. قد يتم اتخاذ القرار بشأن مسألة متعلقة بالممتلكات لصالحك. ستساعدك الجهود المبذولة على الصعيد الأكاديمي على تحقيق ما لا يمكن تحقيقه.

التركيز على الحب: يمكن لأولئك المؤهلين والذين يبحثون عن رفيق أن يجدوا اليوم مناسبًا.

رقم الحظ: 3

لون الحظ: أوف وايت

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)

قد يتسبب عدم الالتزام بالموعد النهائي أو الوظيفة غير المكتملة في وقوعك في المشاكل ، لذلك لا تمنح هذه الفرصة يمكن لربات البيوت أن يستاءوا من روتينهم الممل ويتوقون إلى تغيير المشهد، فمن المحتمل أن يتم استكشاف الكثير من الأماكن الجديدة من قبل أولئك الموجودين في رحلة. من المحتمل أن تصبح الممتلكات بمثابة بقرة نقدية لبعض المالكين.

التركيز على الحب: سحرك ومثابرتك ستؤتي ثمارها الغنية على الجبهة الرومانسية.

رقم الحظ: 5

لون الحظ: الخوخ