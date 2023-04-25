الرئيس السيسى: سيناء عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصرى العظيم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ذكري تحرير سيناء عزيزة وغالية على قلب كل مصري وعربي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ41 لتحرير سيناء، أن الذكرى الـ41 لتحرير سيناء الحبيبة هي مهد الرسالات ومسرى الأنبياء، تلك البقعة المقدسة من أرض الوطن التي تفيض من بركات الله ورحمته بأشعة النور الإلهي الذي تجلي على أرضها المباركة فزادها مهابة وتقديرًا وفخرًا.

وتابع الرئيس السيسي: أن سيناء الغالية هي عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري العظيم، وعبر التاريخ كانت سيناء مطمعًا للغزاة ومحط أنظار الطامحين والطامعين، وسيبقى الخامس والعشرون من أبريل يومًا مشهودًا في عمر أمتنا، يمثل نتاجًا نفتخر به لحرب أكتوبر المجيدة ومسيرة السلام والدبلوماسية الطويلة.

وأكد الرئيس السيسي على أن تحرير سيناء كان تحريرًا للكرامة المصرية وانتصارًا لصلابة وقوة الإرادة والتحمل.