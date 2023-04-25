السيسى: الجيش والشرطة قدما تضحيات فى الحرب على الإرهاب ستروى لأزمنة طويلة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الجيش المصري العظيم والشرطة الباسلة مقاتلون أشداء لا يخشون الموت في سبيل الله والوطن ومن خلفهم شعب عظيم.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الذكرى الـ41 لتحرير سيناء، اليوم الثلاثاء، أن تضحيات وبطولات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال الحرب على الإرهاب في السنوات العشر الماضية ستتحاكى عنها الأجيال لأزمنة طويلة.

تطهير سيناء من الاحتلال والإرهاب

وأكد الرئيس السيسي أن تطهير سيناء من الاحتلال والإرهاب ومن كل شر يصيبها، أو أي جزء من أرض مصر، هو عهد ووعد نلتزم به.