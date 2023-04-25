محافظ المنوفية: تنفيذ 113 مشروعا بـ28 مليون جنيه ضمن "مشروعك"

قال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، إنه تم تنفيذ 113 مشروعا بتكلفة 28 مليون جنيه ضمن "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية وذلك خلال 4 أشهر.

وأضاف محافظ المنوفية أن تلك المشاريع ساهمت في توفير 202 فرصة عمل بشتى المجالات، وذلك في إطار دعم خطة الدولة في مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الهدف من مشروعك هو خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، في إطار جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.