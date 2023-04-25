"البيضاء" بـ73 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

استقرت أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء، وسجلت "البيضاء" في المزرعة سعر 66 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 73 و75 جنيها، بينما سجل سعر الدواجن الأمهات 50 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 57 جنيها.

وبلغ سعر سعر الكيلو من الدواجن الساسو الفراخ الحمراء 71 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 78 جنيها، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 99 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات، وسجل كيلو البانيه اليوم 150 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الأوراك بين 75 و81 جنيها للكيلو، بينما تراوح كيلو الكبد والقوانص بين 65 و70 جنيها للكيلو، فيما تراوح كيلو الأجنحة بين 45 و60 جنيها.

وسجلت أسعار الكتاكيت البيضاء في المزرعة 6 جنيهات، كما سجل الكتكوت الساسو 6 جنيهات والكتكوت البلدي 5 جنيهات، وانخفض سعر الكتكوت الهجين ليسجل 5 جنيهات والفيومي 6 جنيهات.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 100 جنيه، بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 100.75 جنيه، في حين تراوح سعر طبق البيض البلدي 103.75 جنيه.

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