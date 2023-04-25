سقط من أعلى سقالة.. إصابة عامل بكسور وارتجاج فى المخ في سوهاج

سقط عامل محارة من أعلى سقالة خشبية في سوهاج، مما أدى الى أصابته بارتجاج في المخ، وجروح سطحية وكسور، وذلك أثناء عمله بأحد المنازل وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

و تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي بلاغ من المستشفى المركزي بمركز دار السلام، بوصول “باسم. ن. ر. ا”، 31 عاما، عامل بناء، ويقيم بدائرة المركز، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وتورم بالظهر، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

- تحريات للتحقق من وجود شبهة جنائية

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة المباحث بمركز دار السلام للوقوف على حقيقة الواقعة والتأكد من وجود شبة جنائية من عدمه، وبسؤال “عاصم ز م”، 32 عاما، عامل، أحد الشهود العيان على الواقعة، و"إبراهيم ع س"، 30 عاما، عامل، ويقيمان بذات الناحية بمركز دار السلام، بأنه أثناء قيام المذكور بأعمال المحارة أعلى سقاله خشبية بمنزل ملك الثاني اختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه إصابته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي لتقديم الدعم الطبي اللازم له.