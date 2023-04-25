الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": هدنة السودان تستهدف وقفا كاملا لإطلاق النار

السودان
السودان

قال الكاتب والباحث السياسي ماهر أبوالجوخ إن الهدنة الأخيرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة في حال استمرارها قد تقود إلى مرحلة وقف كامل لإطلاق النار وتغليب لغة الحوار بين الطرفين.

وأضاف أبو الجوخ في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن الهدنة المُعلنة برعاية أمريكية تستهدف وقفاً كاملاً لإطلاق النار بين الفرقاء السودانيين. 

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن أن الفرقاء السودانيين اتفقوا على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الثلاثاء.

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