تقرير: مصر تزخر بالمعابد الأثرية المذهلة التي تتربع بها على قوائم السفر

روج موقع "ذا كوليكتور" في تقرير، إلى زيارة أبرز المعالم الأثرية على ضفاف نهر النيل من الأقصر إلى أسوان.

وقال الموقع المعني بالتاريخ والفن القديم، في تقرير، إن مصر تزخر بالمعابد الأثرية المذهلة التي لا تزال تتربع قوائم السفر لدى السياح من مختلف أنحاء العالم.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الآثار، التحف، والمعابد التي لا تزال قائمة ليراها السياح الزائرون من كل أنحاء العالم، وفيما يلي ستة من أهم المعالم السياحية التي يمكن مشاهدتها وزيارتها في رحلة بحرية في النيل.

- الكرنك: أكبر معبد في مصر وأولوية رحلة النيل السياحية

معبد الكرنك هو أكبر معبد قديم في العالم، وتم بناؤه حوالي سنة 2000 قبل الميلاد وتمت إضافات وتجديدات مستمرة عليه إستمرت حتى العصر البطلمي، وكان هذا المجمع الرائع في ما مضى مركزا للعبادة، الاعياد، والحج للمصريين القدماء.

كما أن دراسة تاريخ الكرنك أمر ضروري أيضا لدراسة طيبة (الأقصر القديمة) حيث ترك كل فرعون خلال تلك الفترة الممتدة بصماته الخاصة في قاعات الكرنك وجدرانه وحدائقه، وكان الفراعنة يبنون الأضرحة والمعابد والمسلات.

2- وادي الملوك: حفظ التاريخ

يحتوي وادي الملوك على مقابر وأماكن دفن أكثر من 60 فراعنة، وقد علمت الاكتشافات الأثرية في هذا الوادي الواسع علماء الآثار المصريين الكثير عن تقاليد دفن الفراعنة، ومن المحتمل أنه لا تزال هناك مقابر غير معروفة تنتظر الاكتشاف داخل الوادي بسبب اتساع المساحة، والعرض الزمني الطويل للفراعنة المكتشفين بالفعل، وأساليب الحفظ الذكية التي استخدمها المصريون القدماء.

3- معبد حتشبسوت

تعتبر حتشبسوت على نطاق واسع أول امرأة تحكم فرعون على مصر، ولقد جلب عهدها إزدهارا عظيما، و إرثها كتب بحجر، حرفيا، على جدران المعبد الذي بنته، ويقع الهيكل إلى الغرب من النيل ويبنى في المنحدرات التي تشمل الوادي، ويبنى الهيكل نفسه لتوجيه نحو الأقصر، مباشرة في إضافات حتشبسوت إلى معبد الكرنك.

- معبد أبو سمبل: رمسيس الثاني بكل قوته

أما في ما يتعلق بأسوان، فيقع مجمع أبو سمبل، وأشرف رمسيس الثاني على بناء الموقع، المنحوت ضمن جانب الجبل، ويخلد النصب التذكاري رمسيس وانجازاته والآلهة التي اختارها للعبادة.

-معبد كوم أمبو: مكان تجمع التمساح القديم



يقع معبد كوم أمبو في مدينة كوم أمبو، شمال أسوان، وبني هذا المعبد، في نهاية القرن الثاني قبل الميلاد، هذا المعبد هو الأحدث في هذه القائمة. وهو أيضا الأكثر تميزا.

- معبد فيلة: نهاية جميلة لرحلة النيل البحرية



قال التقرير الدولي أن ركوب قارب هادئ نحو هذا المجمع يقودنا إلى مشهد كان قد حدد منذ آلاف السنين، فقد كان معبد فيلة في وقت من الأوقات على جزيرة، ولكن تم نقله أيضًا بسبب تهديد السد العالي في أسوان.