الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الشاعر السنغالي "أمادو لامين صال" يفوز بالجائزة الكبرى للشعر الأفريقي

بوستر إعلان الجائزة
بوستر إعلان الجائزة

أعلنُ بيت الشعر في المغرب، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، فوْز الشاعر السنغالي أمادو لامين صال بالجائزة الكبرى للشعر الأفريقي، في دورتها الأولى. 

وهي الجائزة التي يتمّ إطلاقُها بمناسبة مهرجان الشعر الأفريقي الذي ينعقدُ بمدينة الرباط، تحت شعار" قارتنا الأفريقية، أفقُنا الشعري" أيام 5/6/7 مايو 2023 في إطار الاحتفال بالرباط عاصمة للثقافة الأفريقية.

تهدفُ جائزة الشعر الأفريقي، التي تحملُ هذه السنة اسم الشاعر “ليوبولد سيدار سنجور”، تثمين المنجز والمسار الشّعري لأحد الشّعراء الأفارقة المتميّزين الذين واظبُوا على الوفاء للشّعر، ولوعوده الجمالية والفنية والرؤيوية، كما تسعى إلى تقدير دورهم في تمْتين أواصر الصداقة والتّعاون بين شعريات أفريقيا وشعريات العالم، وترسيخ قيم الحوار الثقافي المنتج عبر بوابة الشعر.

 

ــ أحد المبدعين الذين نجحُوا في صوغ ملامح أدب أفريقي

وأوضّحُت لجنة بيت الشعر في المغرب، في بيان لها أنّ الشاعر السنغالي أمادو لامين صال استحق الجائزة الكبرى للشعر الأفريقي، لكونه أحد المبدعين الذين نجحُوا في صوغ ملامح أدب أفريقي جديد، حتى وهو يكتب من خارج لغته الوطنية، و أنّ تتويجَه يأتي تقديرًا لممارسة إبداعية تغذّت من التقاليد الشّعرية الأفريقية الشفوية و المكتوبة، فشِعرُه ظلَّ على مدى مسارٍ شعري طويل وممتّد يحملُ الشخصية السينغالية و الروح الأفريقية الحريصة على الدّفاع عن تربة أفريقيا ومائها وحرية أبنائها وكرامتهم، و لا غرابة في ذلك فالشاعر الفائز هو سليل شجرة أنساب عريقة تعود إلى ليبولد سيدار سنجور، أحد كبار شعراء القارة الأفريقية، وواحد ممن صنعُوا مجدها الأدبي و الإبداعي.

صدر للشاعر أمادو لامين صال عددٌ من المؤلفات الشعرية التي عبرت نحو الكثير من لغات العالم، نذكُر منها، "لون النشوة" و"النوم الطويل للعيون"، و"أوديس عارية" و" في أماكن أخرى"، و"حلم بامبو". 

تقلّد الشاعر الفائز عدّة وظائف حكومية، وهو يشغلُ حاليًا المندوب العام لإنجاز النّصب التذكاري لجزيرة جوريه لفائدة وزارة الثقافة السنغالية، كما يشغلُ وظيفة الكاتب العام للمؤسّسة الدّولية من أجل النصب التذكاري وإنقاذ جوري.

أسّس الشاعر أمادو لامين صال الدار الأفريقية للشّعر الدّولي والبيناليات الدّولية للشعر بالعاصمة السنغالية. كما أسّس دار النشر الشّهيرة feu de brousse، التي حازت سنة 2007 على جائزة وزارة الثّقافة والفرانكفونية من أجل دعم النشر.

حاز أمادو لامين صال على عدّة أوسمة أكاديمية، منها وسام السعفات الأكاديمية لدولة السنغال، كما نال صفة ضابط كبير من درجة الاستحقاق بالسنغال.

 أما على المستوى الأدبي فقد نال الشاعر عدّة جوائز منها: الجائزة الكبرى للأكاديمية الفرنسية، مع الميدالية القرمزية لإشعاع اللغة الفرنسية، وجائزة "تشيكايا أوتامسي" لمنتدى مدينة أصيلة بالمغرب، والجائزة الكبرى للشعر بمدينة تريستي في إيطاليا، والجائزة الخاصة بالمهرجان الدّولي للشعر ميهاي إيمينيسكو التي تقام بمدينة كرايوفا الرومانية سنة 2014، وجائزة "سيدار" الخاصّة بالثقافة والفنون بالسنغال لسنة 2008.

جديرٌ بالذكر أنه سيتمّ تسليمُ الشاعر أمادو لامين صال درع الجائزة خلال مراسيم حفل افتتاح مهرجان الشعر الأفريقي مساء يوم 5 مايو 2023 بمدينة الرباط.

 

الشاعر السنغالي أمادو لامين صال يفوز بالجائزة الكبري للشعر الأفريقي بيت الشعر في المغرب ليوبولد سيدار سنجور ملامح أدب أفريقي

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